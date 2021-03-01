Сноубордистка Надыршина заявила, что довольна серебром чемпионата мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка София Надыршина волновалась перед своим первым стартом на взрослом чемпионате мира и старалась показать лучший результат. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, который проходит в Словении. В финале 17-летняя спортсменка уступила представительнице Германии Селине Йёрг, проиграв ей 0,12 секунды. Третье место заняла австрийка Юлия Дуймовиц. Еще одна россиянка Милена Быкова выбыла на стадии 1/8 финала.

"Конечно, сегодня присутствовало волнение, это первый мой старт на взрослом чемпионате мира, первый такой опыт. Переживала, но чувствовала ответственность, всегда хочется показать лучший результат, - рассказала Надыршина. - Своей серебряной медалью сегодня довольна, но, конечно, хочется золота, ведь ты всегда стремишься стоять на подиуме как можно выше. Будем стараться дальше, завтра еще слалом".

"Если сравнивать этот турнир с юниорскими первенствами мира, то в целом тут все то же самое. Мой первый юниорский чемпионат мира тоже проходил в Рогле. В принципе, за это время ничего не поменялось. Но соперники сейчас постарше и посильнее, где-то поумнее и опытнее, чуть лучше понимают, где стоит придержаться, а где отпустить", - отметила сноубордистка.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

"Условиями проживания тут мы все довольны, в отеле сейчас живут только спортсмены, туристов не пускают, - рассказала Надыршина. - Склон тут идеальный, еще нам повезло с погодой - было очень тепло, даже жарко. И при этом плотный снег, который не так быстро разбивался, как обычно".