Кузнецова проиграла Азаренко в первом круге турнира WTA в Дохе

ТАСС, 1 марта. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла белоруске Виктории Азаренко в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 14-й ракетки мира. Соперницы встретились в десятый раз, белоруска выиграла шестой матч и пятый подряд. Во втором круге посеянная на турнире под 8-м номером 31-летняя Азаренко сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) - Лаура Зигемунд (Германия).

Кузнецовой 35 лет, она занимает 39-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).

Турнир WTA в Дохе завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований, которые проходят на покрытии "хард", составляет $566 тыс.