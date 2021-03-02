Голы Анисимова и Дадонова помогли "Оттаве" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Анисимов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 3 очка (1 гол + 2 передачи) в 10 матчах регулярного чемпионата. Дадонов забил первый гол за семь матчей, нападающий набрал 9 очков (7+2) в 24 играх. Одну голевую передачу отдал защитник "Оттавы" Никита Зайцев, его партнер по команде Артем Зуб не отметился результативными действиями. Защитник "Калгари" Никита Нестеров также не сумел отличиться.