Голы Анисимова и Дадонова помогли "Оттаве" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 2 марта. "Оттава" со счетом 5:1 обыграла "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Анисимов (27-я минута), Дрейк Батерсон (29, 32), Колин Уайт (57), Евгений Дадонов (58). У проигравших отличился Милан Лучич (31).
Анисимов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 3 очка (1 гол + 2 передачи) в 10 матчах регулярного чемпионата. Дадонов забил первый гол за семь матчей, нападающий набрал 9 очков (7+2) в 24 играх. Одну голевую передачу отдал защитник "Оттавы" Никита Зайцев, его партнер по команде Артем Зуб не отметился результативными действиями. Защитник "Калгари" Никита Нестеров также не сумел отличиться.
"Оттава" набрала 17 очков в 24 встречах и занимает последнее, седьмое место в таблице Северного дивизиона. "Калгари" идет пятым, набрав 22 очка за 23 матча.
3 марта "Оттава" приедет в гости к "Монреалю", а 5 марта сыграет с "Калгари" на выезде.