Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге будет сдан в марте 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, который примет соревнования летней Универсиады, будет введен в эксплуатацию в марте 2023 года. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании-генподрядчика "Синара-девелопмент" Тимур Уфимцев.

"Комплекс уникальный, крупнее его на Урале и в Сибири точно [ничего] нет, - сказал Уфимцев. - Общий вес металлоконструкций превышает 9 тыс. тонн - это как две Эйфелевы башни. Этот комплекс начал строиться в этом году. Срок сдачи - март 2023 года. До Универсиады здесь должны пройти тестовые мероприятия".

Контракт на строительство Дворца водных видов спорта к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге был подписан в августе 2020 года между компаниями "Синара-девелопмент" (генподрядчик) и "Атомстройкомплекс-строительство" (подрядчик). Возведение комплекса обойдется почти в 10 млрд рублей.

Дворец водных видов спорта будет возведен в районе расположения Деревни спортсменов Универсиады, рядом с международным выставочным центром "Экспо", площадь спортивного сооружения составит более 60 тыс. кв. м. Вместе с ним на территории Деревни появятся поле для регби с легкоатлетическими дорожками, общежития для спортсменов и медицинский центр. Деревня спортсменов разместится на площади в более 230 тыс. кв. м.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.