Британия выделит на подачу совместной с Ирландией заявки на ЧМ-2030 по футболу $3,9 млн

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал совместную заявку Соединенного Королевства и Ирландии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает газета Times.

На подачу заявки британское правительство выделит £2,8 млн ($3,9 млн). "Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году, - отметил Джонсон. - Я действительно думаю, что это самое подходящее место, здесь дом футбола. Это будет совершенно замечательно для страны".

Эта инициатива поддержана в совместном заявлении футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии. "Мы продолжим работу по технико-экономическому обоснованию для оценки жизнеспособности заявки до того, как Международная федерация футбола (ФИФА) официально откроет процесс ее подачи в 2022 году", - указывается в документе. Проведение чемпионата мира по футболу предоставит невероятную возможность принести ощутимую пользу всем заинтересованным сторонам, указывается в заявлении. Чемпионат мира в Англии проводился один раз - в 1966 году.

По информации издания, Лондон надеется заручиться поддержкой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), предложив при необходимости провести больше матчей Евро-2020 этим летом. "Мы, в частности, проводим полуфинал и финал, если они хотят провести какие-либо еще матчи, мы, безусловно, готовы к этому", - заверил премьер.

Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение ЧМ-2030 заявили Испания и Португалия.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.