СМИ: суд арестовал дом футболиста "Спартака" Промеса в Утрехте

ТАСС, 2 марта. Суд арестовал виллу полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса стоимостью €2,1 млн в Утрехте. Как сообщает газета De Telegraaf, причиной ареста стали судебные разбирательства с двоюродным братом игрока.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промесу 29 лет, он перешел в "Спартак" из нидерландского "Аякса" 24 февраля.