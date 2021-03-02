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Футбол в России

СМИ: суд арестовал дом футболиста "Спартака" Промеса в Утрехте

Причиной стали судебные разбирательства с двоюродным братом игрока
Квинси Промес Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Квинси Промес
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Суд арестовал виллу полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса стоимостью €2,1 млн в Утрехте. Как сообщает газета De Telegraaf, причиной ареста стали судебные разбирательства с двоюродным братом игрока.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промесу 29 лет, он перешел в "Спартак" из нидерландского "Аякса" 24 февраля.

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