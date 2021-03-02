Легкоатлетка Седова признана невиновной в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 2 марта. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал легкоатлетку Елену Седову невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе юридического агентства Clever Consult, которое представляло интересы спортсменки.

В результате перепроверки взятой в 2015 году допинг-пробы Седова обвинялась в использовании препарата, содержащего запрещенное вещество триметазидин. Юристам удалось доказать, что в действиях спортсменки отсутствовал элемент вины или халатности, так как она принимала препарат еще в 2014 году, когда триметазидин был запрещен только в соревновательный период.

Седовой 31 год, она специализируется в беге на длинные дистанции. Легкоатлетка является чемпионкой России в помещении на дистанции 5 000 м, победительницей Мемориала Знамеских на дистанциях 5 000 м и 10 000 м.