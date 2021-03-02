{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Легкоатлетка Седова признана невиновной в нарушении антидопинговых правил

В результате перепроверки взятой в 2015 году допинг-пробы бегунья обвинялась в использовании препарата, содержащего запрещенное вещество триметазидин
Елена Седова (на переднем плане) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Елена Седова (на переднем плане)
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал легкоатлетку Елену Седову невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе юридического агентства Clever Consult, которое представляло интересы спортсменки.

В результате перепроверки взятой в 2015 году допинг-пробы Седова обвинялась в использовании препарата, содержащего запрещенное вещество триметазидин. Юристам удалось доказать, что в действиях спортсменки отсутствовал элемент вины или халатности, так как она принимала препарат еще в 2014 году, когда триметазидин был запрещен только в соревновательный период.

Седовой 31 год, она специализируется в беге на длинные дистанции. Легкоатлетка является чемпионкой России в помещении на дистанции 5 000 м, победительницей Мемориала Знамеских на дистанциях 5 000 м и 10 000 м.

Теги
РоссияДопинг
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Песков объяснил телеграмму Путина лыжнику Большунову красивой победой спортсмена на ЧМ
В субботу спортсмен завоевал золото в скиатлоне и принес первую медаль российской команде на чемпионате мира в Оберстдорфе
Читать полностью