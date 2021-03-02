Нурмагомедов заявил, что следующим российским чемпионом UFC станет Махачев

ТАСС, 2 марта. Боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев может стать следующим российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение высказал чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, комментарий которого приводит ESPN.

"Сейчас все говорят о Дастине Порье, Коноре Макгрегоре, Майкле Чендлере, но к концу года это изменится, - сказал Нурмагомедов. - Не думаю, что кто-то может победить Махачева прямо сейчас. Он будет править. Я действительно верю, что впереди его эра".

Следующий бой Махачев проведет против американца Дрю Добера в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе, который пройдет 6 марта.

В активе 29-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Доберу 32 года, на его счету 23 победы и девять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.