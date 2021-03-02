СМИ: олимпийский чемпион Клебо пропустит лыжную гонку с раздельным стартом на ЧМ

ТАСС, 2 марта. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не выступит в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

По информации источника, в гонке от команды Норвегии выступят Шур Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Крюгер, Харальд Амундсен и Мартин Сундбю, у которого есть квота на участие на правах действующего чемпиона мира в этой дисциплине. Также гонку пропустит Эмиль Иверсен.

Клебо 24 года, он является пятикратным чемпионом мира, норвежец не завоевывал наград в гонках с раздельным стартом. Также в его активе три золотые медали Олимпийских игр и две победы в общем зачете Кубка мира.

Гонка с раздельным стартом пройдет 3 марта, начало в 15:15 мск, женская - 2 марта в 15:15 мск. Также на мировом первенстве мужчины выступят в эстафете 5 марта и марафоне на 50 км классическим стилем 7 марта. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.