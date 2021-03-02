Более 800 человек намерены принять участие в Югорском лыжном марафоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Заявки на участие в международном Югорском лыжном марафоне, который пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске, подали более 800 человек из 32 регионов России. Иностранных граждан среди участников пока нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Юграмегаспорт".

"На Югорский лыжный марафон на текущий момент заявились более 800 жителей России из 32 регионов", - сказал представитель организаторов соревнований. По его словам, в настоящее время среди поданных заявок иностранных граждан нет.

Ранее один из организаторов мероприятия Сергей Крянин сообщал ТАСС, что на Югорский лыжный марафон приглашены все члены национальной команды, включая Александра Большунова и Сергея Устюгова. По его словам, в Ханты-Мансийске они смогут не только выйти на старт, но и хорошо потренироваться, пройти закатку и спокойно закончить сезон. Директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов сообщал, что организаторы попросят иногородних участников сделать тест на коронавирус, но при этом освободят их от регистрационного взноса, чтобы как можно больше желающих вышло на старт.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Участники гонки могут выбрать одну из трех дистанций - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 11 место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 2 марта зарегистрировано 51 673 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 104 за последние сутки. Умерли 752 человека, 49 584 пациента выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более 50%, режим самоизоляции продлен до 31 марта.