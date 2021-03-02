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Массовый спорт

Центры подготовки студенческих команд на базе университетов появятся в 2021 году

Центры планируется создать в Сибирском, Казанском и Уральском федеральных университетах

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Центры подготовки студенческих сборных команд появятся на базе трех федеральных университетов с 1 сентября 2021 года. Такие центры планируется создать в Сибирском (Красноярск), Казанском и Уральском (Екатеринбург) федеральных университетах, сообщил ТАСС министр спорта России Олег Матыцин.

"Сибирский федеральный университет выступит в качестве пилотного проекта, мы договорились, что на этой стадии будут участвовать Уральский и Казанский федеральные университеты, - сказал Матыцин. - Ориентир будет на базовые виды спорта для региона".

Он добавил, что в этом году будет разработана нормативно-правовая база, а центры могут начать работу с 1 сентября. Министр спорта подчеркнул, что ведомство изучает опыт Китая, где уже действуют такие центры.

Глава Минспорта 1-2 марта находится с рабочим визитом в Красноярске, где провел совещание по вопросу передачи горнолыжных кластеров "Сопка" и "Радуга", построенных к Универсиаде-2019, в федеральную собственность и распоряжение Сибирского федерального университета. Передача этих объектов должна пройти в этом году. Также Матыцин примет участие в церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады инвалидов.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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