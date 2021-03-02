Рыжиков назвал сумму последней выплаты по зарплате в "Тамбове"

ТАСС, 2 марта. Последняя выплата по зарплате вратаря футбольного клуба "Тамбов" Сергея Рыжикова составила 22 тыс. рублей. Об этом он рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"В декабре или январе получили от приставов 22 тыс. рублей. Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль - пять месяцев без зарплаты" - заявил Рыжиков.

"И это не только у меня такая ситуация - административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались, - продолжил вратарь. - Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили, чтобы забрали свои заявления (из палаты по разрешению споров Российского футбольного союза РФС - прим. ТАСС), а тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба".

В текущем сезоне "Тамбов" испытывает финансовые проблемы: перед стартом второй части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии команды с турнира, а многомесячные долги по зарплате в "Тамбове" превышают 150 млн рублей. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию РФС стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.