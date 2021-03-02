Рыжиков рассказал о причинах продолжения карьеры в имеющем финансовые проблемы "Тамбове"

ТАСС, 2 марта. Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков хочет быть основным вратарем в клубе Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), по этой причине он принял решение не переходить в другой клуб на роль запасного голкипера или в команду Олимп - Футбольной национальной лиги, несмотря на финансовые проблемы "Тамбова". Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Зимой значительная группа футболистов основного состава покинула "Тамбов" из-за невыплат зарплаты. Рассматривался вопрос о снятии "Тамбова" с чемпионата из-за долгов. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля.

"Давайте рассуждать здраво. Мне скоро будет 41 год, - сказал Рыжиков. - Хочу поиграть в футбол в команде, где считаюсь основным вратарем. Что-то менять? В премьер-лиге у всех команд вратарская линия укомплектована. А ехать в первую лигу я не хотел".

"Думал, что решится вопрос с "Тамбовом", я доиграю чемпионат, а дальше думать буду, - отметил голкипер. - Расторгать контракт в одностороннем порядке или по обоюдному согласию - значит остаться на четыре месяца без команды, а держать форму самому было бы тяжеловато. Остался, так сказать, от безысходности".

Рыжикову 40 лет, большую часть карьеры он провел в казанском "Рубине", в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), Суперкубка России (2010, 2012), играл в Лиге чемпионов. Также футболист выиграл Кубок России в составе московского "Локомотива" (2007).