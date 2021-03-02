Лыжник Спицов заявил, что рассчитывает восстановиться после операции за две недели

ТАСС, 2 марта. Российский лыжник Денис Спицов заявил, что может восстановиться после операции на руке в течение двух недель. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Спицов сломал руку во время тренировки в понедельник на трассе чемпионата мира в германском Оберстдорфе. 24-летнему спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. В ближайшее время он вернется в Россию для прохождения лечения.

"Сначала мне сказали, что есть возможность пробежать [гонку], если обезболить два пальца и зафиксировать эту часть, но был определенный риск получить более серьезную травму - оскольчатый перелом или разрыв мягких тканей, приняли решение, что рисковать не стоит, - рассказал Спицов. - Хочется верить, что я успею восстановиться к чемпионату России (27 марта - 4 апреля), 5 марта я улетаю в Москву, 6-го - операция. Придется вкручивать винты, фиксировать, чтобы восстановление прошло быстрее, специалисты говорят, что через две недели уже восстановлюсь".

Спицов выразил недовольство выбором места проведения чемпионата мира. "К представителям Международной федерации лыжного спорта (FIS) у меня есть несколько пожеланий, - сказал лыжник. - Когда я увидел, что здесь будет 12 градусов тепла, я уже расстроился, а еще сильнее расстроился, когда узнал, что следующий турнир будет в Планице, где даже в январе не было снега. Я бы, наверное, советовал более детально выбирать страны или другие даты, потому что для лыжников это самый важный старт за два года, приезжаешь - а вокруг вода".

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.