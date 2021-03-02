Рыжиков считает, что в ситуации с "Тамбовом" никто не понесет наказания

ТАСС, 2 марта. Голкипер футбольного клуба "Тамбов" Сергей Рыжиков считает, что никто из официальных лиц не понесет наказания за ситуацию с финансированием. Такое мнение спортсмен высказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне "Тамбов" испытывает финансовые проблемы: перед стартом второй части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию РФС стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

"Думаю, никто не понесет наказание, они уже все сделали, что было нужно РФС, - сказал Рыжиков. - Команда играет, выходит на каждый тур, старается, целостность соревнования сохранена. В РФС молодцы. Но никто не ищет причину, почему до этого дошло".

"У Павла Борисовича [Худякова] тоже все хорошо - команда под его руководством, он набрал игроков, вытащил ее. А о людях, которые работают здесь на зарплату намного ниже, чем у футболистов, о долгах, которые висят, никто не думает - такой российский футбол. Надеюсь, он будет идти по лучшей схеме, найдут пути ужесточения лицензирования. Люди, наверное, умные сидят, что-нибудь придумают", - добавил футболист.

Рыжикову 40 лет, большую часть карьеры он провел в казанском "Рубине", в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), Суперкубка России (2010, 2012), играл в Лиге чемпионов. Также футболист выиграл Кубок России в составе московского "Локомотива" (2007).