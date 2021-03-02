Российский теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

ТАСС, 2 марта. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над американцем Маркосом Хироном в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 23-летнего российского спортсмена, посеянного на турнире под четвертым номером.

В следующем круге Рублев сыграет с бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд турнира составляет $980 580.