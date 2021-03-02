Лыжники Большунов, Якимушкин и Мальцев выступят в гонке с раздельным стартом на ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев выступят в гонке свободным стилем на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Четвертый участник от российской команды станет известен позднее. Ранее Вяльбе отмечала, что Андрей Мельниченко готовится к гонке на 15 км.

"В гонке с раздельным стартом выступят Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов", - сказала Вяльбе.

Гонка пройдет в среду. Чемпионат мира завершится 7 марта.