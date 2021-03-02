Арина Аверина выиграла чемпионат России по художественной гимнастике в личном многоборье

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате России, который проходит в Москве. Спортсменка набрала 109, 95 балла.

Второе место заняла Лала Крамаренко (108,90), третьей стала Дина Аверина (106,35). Всего в соревнованиях принимали участие 27 гимнасток (24 - по итогам квалификации, сестры Аверины и Крамаренко отобрались в финал, так как показали лучшие результаты на московском этапе Гран-при).

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 3 марта будут разыграны награды в финалах соревнований в отдельных видах упражнений (по восемь гимнасток в каждом виде).

Результаты выступлений на чемпионате России являются одним из определяющих факторов при формировании состава национальной команды на предолимпийский чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 13 июня в болгарской Варне.