Российский сноубордист Логинов завоевал бронзу в параллельном слаломе на чемпионате мира

ТАСС, 2 марта. Россиянин Дмитрий Логинов занял третье место в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Соревнования проходят в Словении.

В бронзовом финале спортсмен опередил соотечественника Андрея Соболева на 0,02 секунды. Победителем стал австриец Бенджамин Карл, выиграв в заезде у соотечественника Андреаса Проммеггера (+0,09). Россиянин Дмитрий Сарсембаев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

Логинову 21 год, в понедельник он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе и в третий раз в карьере стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На чемпионате мира - 2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз - на чемпионатах мира среди юниоров.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. На счету российских спортсменов на текущем чемпионате мира две золотые медали, одна серебряная и две бронзовые.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Сноубордисты выступают на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России в качестве команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России).