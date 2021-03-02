Баскетболисты "Химок" прервали серию из 17 поражений в Евролиге

ТАСС, 2 марта. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 78:77 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Самыми результативными игроками матча стали защитники российской команды Алексей Швед и Эрик Макколлум, в их активе по 22 очка.

"Химки" прервали серию из 17 поражений в Евролиге. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала в турнире 17 ноября 2020 года, тогда "Химки" обыграли петербургский "Зенит".

"Химки", которые ранее потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаются на последней, 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата, одержав три победы в 26 матчах. "Реал" идет четвертым с 16 победами в 27 играх.

В следующем туре "Химки" 5 марта примут германскую "Альбу", "Реал" 4 марта в гостях встретится с "Зенитом".