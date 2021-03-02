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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" обыграл "Альбу" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 87:71

ТАСС, 2 марта. Российский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над германской "Альбой" со счетом 87:71 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Кевин Пангос, в его активе 19 очков.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед, "Альба" с девятью победами в активе располагается на 16-й строчке.

В следующем туре "Зенит" 4 марта примет испанский "Реал", "Альба" 5 марта на выезде встретится с подмосковными "Химками".

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