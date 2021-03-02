Московское "Динамо" с минимальным счетом обыграло "Северсталь" в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над череповецкой "Северсталью" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве на "ВТБ-Арене" завершилась со счетом 1:0.

Шайбу забросил лучший снайпер регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин (23-я минута).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет также в Москве 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала "Северсталь" (3:2, по буллитам), в другом - "Динамо" (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). "Северсталь" пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.