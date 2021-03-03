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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" стала первым полуфиналистом Кубка Германии по футболу

В четвертьфинале дортмундцы со счетом 1:0 обыграли одноименный клуб из Мёнхенгладбаха
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и защитник клуба из Мёнхенгладбаха Рами Бенсебаини Federico Gambarini/Pool photo via AP
Описание
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и защитник клуба из Мёнхенгладбаха Рами Бенсебаини
© Federico Gambarini/Pool photo via AP

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" в гостях одержала победу над одноименным клубом из Мёнхенгладбаха со счетом 1:0 в четвертьфинале Кубка Германии по футболу.

Мяч на 66-й минуте забил Джейдон Санчо. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник дортмундцев Махмуд Дауд.

Полузащитник "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс провел свой 300-й матч в составе команды во всех турнирах.

Дортмундская "Боруссия" стала первым участником 1/2 финала Кубка Германии. Также на стадии четвертьфинала пройдут матчи "Эссен" - "Хольштайн", "Лейпциг" - "Вольфсбург" и "Регенсбург" - "Вердер".

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