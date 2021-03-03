"Манчестер Сити" одержал 21-ю победу подряд, разгромив "Вулверхэмптон" в чемпионате Англии

ТАСС, 3 марта. "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 4:1 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (80-я, 90-я минуты) и Рияд Марез (90), еще один мяч полузащитник "Вулверхэмптона" Леандер Дендокер отправил в собственные ворота (15). У проигравших отличился Конор Коуди (61).

"Манчестер Сити" одержал 21-ю победу подряд во всех турнирах. В предыдущий раз команда не смогла выиграть 15 декабря 2020 года, сыграв вничью в матче Английской премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:1). "Манчестер Сити" продлил свою беспроигрышную серию до 28 игр, последнее поражение клуб потерпел 21 ноября, в чемпионате проиграв "Тоттенхэму" (0:2). В Английской премьер-лиге команда одержала 15-ю победу кряду, рекорд турнира по этому показателю принадлежит клубу из Манчестера и "Ливерпулю", которые в 2017 и 2019-2020 годах соответственно довели свои победные серии до 18 встреч.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" продолжает лидировать, набрав 65 очков и на 15 очков опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед". "Вулверхэмптон" с 34 очками идет 12-м.

В следующем туре "Манчестер Сити" 7 марта примет "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" 6 марта в гостях сыграет с "Астон Виллой".