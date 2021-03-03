Бойцы UFC Ян и Махачев живут в двухкомнатных апартаментах на карантине в США

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта. /ТАСС/. Бойцы во время карантина в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) живут в двухкомнатных апартаментах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

За четыре дня до турнира бойцы и члены их команд были отправлены на карантин в закрытый для посещения посторонними лицами апарт-отель в Лас-Вегасе. В числе бойцов чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, а также Ислам Махачев и Аскар Аскаров. Все спортсмены и члены их команд будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус и находиться в закрытой зоне, принимая участие только в мероприятиях для прессы.

Каждые апартаменты состоят из двух комнат - одной жилой и одной тренировочной. Также в каждой из них есть кухня, а в помещении для тренировок - специальная сауна для сгонки веса и тренировочный мат. Помимо этого, те, кто находится на территории отеля, могут совершать пробежки по территории вокруг жилых зданий.

Турнир UFC 259 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. Ян проведет первую защиту титула в поединке против американца Алджамейна Стерлинга. Махачев встретится с американцем Дрю Добером, Аскаров - с американцем Джозефом Бенавидесом.