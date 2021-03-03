Клуб НБА "Хьюстон" выведет из обращения номер Джеймса Хардена

Храрден выступал за "Хьюстон" с 2012 по 2021 год. По ходу текущего сезона он был обменян в "Бруклин".

"Харден всегда будет частью "Хьюстона", - сказал Фертитта. - Он сделал незабываемыми мои первые три года в качестве владельца клуба. Конечно, мы выведем его номер из обращения".

Хардену 31 год, в 2009 году он был выбран "Оклахомой" в первом раунде драфта под общим третьим номером. Он является самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона. В составе сборной США становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира - 2014.