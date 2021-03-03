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НБА

Клуб НБА "Хьюстон" выведет из обращения номер Джеймса Хардена

Баскетболист, по ходу текущего сезона перешедший в "Бруклин", выступал за клуб под 13-м номером

ТАСС, 3 марта. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Тилман Фертитта заявил о намерении вывести из обращения 13-й номер, под которым выступал бывший защитник команды Джеймс Харден. Комментарий Фертитты приводит издание Houston Chronicle.

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Храрден выступал за "Хьюстон" с 2012 по 2021 год. По ходу текущего сезона он был обменян в "Бруклин".

"Харден всегда будет частью "Хьюстона", - сказал Фертитта. - Он сделал незабываемыми мои первые три года в качестве владельца клуба. Конечно, мы выведем его номер из обращения".

Хардену 31 год, в 2009 году он был выбран "Оклахомой" в первом раунде драфта под общим третьим номером. Он является самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона. В составе сборной США становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира - 2014.

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