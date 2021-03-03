Перкинс может присоединиться к сборной России по велотреку в апреле

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс продолжает являться кандидатом на участие в токийской Олимпиаде в составе российской команды, к которой он может присоединиться во второй половине апреля на первом этапе Кубка наций в Уэльсе. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Хозов.

34-летний Перкинс с начала пандемии находится в Австралии, куда уехал сразу после чемпионата мира, который проходил в Берлине с 26 февраля по 1 марта 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем спортсмен пока не имеет возможности вернуться в Россию и вынужден тренироваться самостоятельно.

"Мы продолжаем рассматривать Перкинса, с которым находимся постоянно на связи, как одного из кандидатов в олимпийскую команду, - сказал Хозов. - Впереди у нас несколько этапов Кубка наций, на которые мы планируем заявить Шейна. Исходя из результатов, показанных спортсменами на этих стартах, будет принято решение. Мы обязательно дадим Перкинсу шанс проявить себя".

Первый этап Кубка наций пройдет с 22 по 25 апреля в Уэльсе, второй - с 13 по 16 мая в Гонконге, третий - с 3 по 6 июня в Кали (Колумбия). "Сборная России планирует принять участие в первых двух этапах. После Уэльса тот же Перкинс вернется в Россию, где будет готовиться вместе с остальной командой к майскому этапу в Гонконге. В Колумбию лидеры, скорее всего, не полетят, они сосредоточатся на подготовке к июньскому чемпионату Европы в Минске", - добавил собеседник ТАСС.

Уроженец Австралии Перкинс выигрывал чемпионаты мира в 2011 и 2012 годах, на Олимпиаде-2012 стал обладателем бронзовой награды. Летом 2017 года спортсмен стал гражданином России. В сентябре 2017 года он принес сборной России серебряную награду чемпионата Европы в кейрине.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 23 по 27 июня. Олимпийские игры в Токио должны состояться в период с 23 июля по 8 августа.