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Допинг в спорте

Федерация фигурного катания дисквалифицировала Сотскову через полгода после решения РУСАДА

Спортсменка завершила карьеру летом 2020 года
Мария Сотскова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мария Сотскова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать завершившую карьеру Марию Сотскову на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Такое решение принято на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 28 августа 2020 года.

Срок дисквалификации Сотсковой отсчитывается с 6 апреля 2020 года.

Сотскова - серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле она объявила о завершении карьеры.

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