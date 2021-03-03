Федерация фигурного катания дисквалифицировала Сотскову через полгода после решения РУСАДА

ТАСС, 3 марта. Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать завершившую карьеру Марию Сотскову на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Такое решение принято на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 28 августа 2020 года.

Срок дисквалификации Сотсковой отсчитывается с 6 апреля 2020 года.

Сотскова - серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле она объявила о завершении карьеры.