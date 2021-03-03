РФС оштрафовал тренера "Локомотива" Николича за неспортивное поведение в матче против ЦСКА

ТАСС, 3 марта. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать главного тренера московского "Локомотива" Марко Николича на 50 тыс. рублей. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

"Локомотив" 27 февраля на "РЖД-Арене" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России со счетом 2:0. Во втором тайме армейцы получили право на пенальти, который был назначен при помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Полузащитник Никола Влашич не реализовал его. Несмотря на это, Николич начал спорить с арбитрами и в течение нескольких минут получил две желтые карточки, после чего был удален с тренерской скамейки.

КДК РФС принял решение не применять к Николичу дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической, и оштрафовать его за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей.

"Локомотив" после 20 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 11 очков. В 21-м туре железнодорожники 8 марта на выезде сыграют против тульского "Арсенала". Игра начнется в 14:00 мск.