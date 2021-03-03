Вяльбе считает странным решение организаторов чемпионата мира не укреплять трассу солью

ТАСС, 3 марта.. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе удивлена решению организаторов чемпионата мира не укреплять солью трассу перед мужской гонкой на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Такое мнение она выразила в эфире телеканала "Матч ТВ".

Гонка прошла в среду, лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший четвертым. Весь пьедестал заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Харальд Амундсен.

"Я не видела Сашу, не могу сказать, что с ним случилось. Большунов пошел на допинг-контроль, - сказала Вяльбе. - Трасса вязкая такая, для него не подходит. Странно, почему не стали солить трассу, как сказали в FIS, очень мало влажности, а трасса влажная".

Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе восемь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2-2-2), третьими - немцы (1-2-0). Россияне занимают шестое место (1-0-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.