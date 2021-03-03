Скудра покинул пост главного тренера рижского "Динамо"

ТАСС, 3 марта. Рижский хоккейный клуб "Динамо" принял решение не продолжать сотрудничество с главным тренером Петерисом Скудрой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно решению совета директоров клуба, 47-летний Скудра покинул команду в связи с неудовлетворительными выступлениями рижан в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Динамо" заняло последнее, 11-е место в таблице Западной конференции, набрав в 60 матчах 28 очков.

Скудра возглавил команду в июле прошлого года. До этого он работал в челябинском "Тракторе", откуда был уволен в ноябре 2019 года. В качестве главного тренера он дебютировал в апреле 2013 года, возглавив "Торпедо". В нижегородском клубе он проработал до 2018 года, лучшим достижением команды под его руководством является выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2015/16.