Девятьяров: организаторы чемпионата мира подыграли норвежцам, не укрепив трассу солью

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение организаторов чемпионата мира в германском Оберстдорфе не посыпать солью тающий снег на трассе оказалось на руку норвежским лыжникам, которые уступают лидеру сборной России Александру Большунову в весе. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года в гонке на 15 км Михаил Девятьяров.

Победу в гонке на дистанции 15 км свободным стилем с раздельным стартом одержал норвежец Ханс Кристер Холунн, его соотечественники Симен Крюгер и Харальд Амундсен заняли второе и третье места соответственно, Большунов стал четвертым. Сразу после финиша президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в эфире телеканала "Матч ТВ" заявила, что трасса была вязкой и не подходила Большунову. Она также была удивлена решением жюри Международной лыжной федерации не укреплять солью трассу в теплую погоду.

"Жюри вольно или невольно подыграло норвежцам в данном случае, считаю. Я полностью согласен со словами Елены Валерьевны", - сказал Девятьяров.

"15-километровка - это коварная дистанция, но мы надеялись, что Большунов сегодня выиграет, - продолжил собеседник ТАСС. - Но бежать все дистанции на чемпионате мира любому спортсмену тяжело, и какое-то недовосстановление все равно у Саши присутствует. По его сегодняшним движениям было видно, что у него накопилась усталость. Хотя на мягкой трассе, конечно, ему было очень сложно бороться за медали".

Девятьяров не стал давать оценку решению Большунова выступать на чемпионате мира во всех гонках, озвученному в начале чемпионата мира. "Его не переделать, у него такой характер, он максималист, который хочет бороться за награды во всех гонках, поэтому его тяжело остановить. Теперь Саша с большей злостью выйдет на эстафетную гонку", - считает собеседник ТАСС. Эстафетная гонка у мужчин состоится 5 марта, завершится чемпионат мира в германском Оберстдорфе 7 марта мужским марафоном на 50 км с масс-старта.

В истории отечественных лыжных гонок ни одному спортсмену из России (СССР) не удавалось одержать победу на чемпионатах мира на дистанции 15 км с раздельным стартом. Вторые места занимали Александр Бессмертных (2019), Александр Завьялов (1982), Евгений Беляев (1978) и Павел Колчин (1958). На Олимпийских играх в активе отечественных лыжников две золотые награды на 15-километровке. Их завоевали Девятьяров (1988) и Николай Бажуков (1976).