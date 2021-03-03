Тренер Большунова считает, что соцсети превращают спортсменов в "гламурных лыжников"

ОБЕРСТДОРФ, 3 марта. /ТАСС/. Активное пользование социальными сетями отвлекает лыжников от тренировок и соревнований. Такое мнение журналистам высказал тренер российской сборной Юрий Бородавко, в группе которого тренируется чемпион мира Александр Большунов.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не исключает, что будет отбирать у спортсменов мобильные телефоны на время Олимпийских игр и чемпионатов мира, поскольку некоторые из них слишком много времени уделяют социальным сетям в ущерб спортивным результатам.

"Елена Валерьевна абсолютно права по поводу соцсетей, потому что многие лыжники у нас превращаются в гламурных лыжников. Это мешает, они должны быть сосредоточены на тренировках и выступлениях, а не на том, как они поели, какие горы увидели или какие птички пролетели", - сказал Бородавко.

"Меня нет ни в одних социальных сетях, я телефоном пользуюсь по назначению. Мне это не надо. TikTok? Я даже не знаю, что это такое, не материтесь", - пошутил он.

В настоящее время российские лыжники выступают на чемпионате мира в Оберстдорфе, турнир продлится до 7 марта.