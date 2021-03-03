Биатлонист Первушин стал третьим в гонке преследования на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 3 марта. Российский биатлонист Михаил Первушин занял третье место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе в соревнованиях среди спортсменов не старше 21 года.

Победу одержал француз Эмильен Клод, преодолевший дистанцию за 32 минуты 16,5 секунды и допустивший три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Эрик Перро (отставание 7,7 секунды; один промах), отставание Первушина составило 14,2 секунды, он допустил два промаха. Россиянин Даниил Серохвостов стал 23-м (+2.13,8; 8), Андрей Вьюхин - 32-м (+3.00,2; 4), Артем Смирнов - 34-м (+3.08,4; 2).

Для Первушина это вторая медаль на текущем турнире - 2 марта он стал третьим в спринте.

Юниорский чемпионат мира завершится 6 марта.