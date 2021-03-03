Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против "Бостона"

Место в воротах "Вашингтона" в матче, который пройдет в ночь на 4 марта, займет 25-летний чех Витек Ванечек.

ТАСС, 3 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов восстановился после травмы и примет участие в матче регулярного чемпионата против "Бостона". Об этом со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта сообщила журналистка газеты "Вашингтон пост" Саманта Пелл.

27 февраля стало известно, что Кузнецов получил травму. В результате этого он пропустил два матча против "Нью-Джерси" (5:2, 3:2). Во вторник хоккеист вернулся к ледовым тренировкам с командой.

Кузнецову 28 лет, он был задрафтован "Вашингтоном" в 2010 году в первом раунде под общим 26-м номером. Играет за клуб с 2014 года. В составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Матч против "Бостона" пройдет 4 марта (начало - 03:00 мск). В турнирной таблице Восточного дивизиона "Вашингтон" занимает первое место, набрав 28 очка в 21 матче, "Бостон" идет вторым с 26 очками в 19 встречах.

За "Вашингтон" также выступают российский голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и форвард Александр Овечкин.