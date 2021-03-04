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Футбол в Италии

"Фиорентина" проиграла "Роме" в чемпионате Италии. Кокорин провел на поле 40 минут

Столичный клуб победил со счетом 2:1
Футболисты "Ромы" EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI
Описание
Футболисты "Ромы"
© EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

ТАСС, 4 марта. "Рома" со счетом 2:1 обыграла "Фиорентину" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе римского клуба отличились Леонардо Спинаццола (49-я минута), который на 60-й минуте также отправил мяч в собственные ворота, и Амаду Диавара (90).

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин провел третий матч за клуб, выйдя на замену на 52-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата "Фиорентина" с 25 очками в 25 матчах занимает 14-е место. "Рома" идет пятой, набрав 47 очков. "Фиорентина" в следующем туре 7 марта примет "Парму", "Рома" в тот же день сыграет дома с "Дженоа".

В другом матче тура "Сассуоло" дома сыграл вничью с "Наполи" (3:3). На 90-й минуте в составе гостей с пенальти отличился Лоренсо Инсинье, спустя пять минут у "Сассуоло" одиннадцатиметровый удар реализовал Франческо Капуто.

Идущий вторым "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Удинезе" (1:1), отыгравшись на седьмой добавленной минуте благодаря голу Франка Кессье с пенальти. Единственный мяч в составе гостей забил бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, который отличился за итальянскую команду во второй раз, поразив в обоих случаях ворота "Милана".

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