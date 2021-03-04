Российский боец Махачев заявил, что хочет подраться с Тони Фергюсоном

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев хотел бы провести бой против Тони Фергюсона. Об этом россиянин сообщил журналистам.

"Если я финиширую Добера, может быть все что угодно, - сказал Махачев. - Там может быть и Тони Фергюсон, и Рафаэль Дос Аньос. Посмотрим".

Махачев проведет бой против американца Дрю Добера на турнире UFC 259, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

Махачеву 29 лет, на его счету 18 побед и одно поражение. Фергюсон является бывшим "временным" чемпионом UFC в легком весе, он одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Дос Аньос - бывший чемпион UFC в легком весе. На счету 36-летнего бойца 29 побед и 13 поражений.