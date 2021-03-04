СМИ: бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос покинул организацию

ТАСС, 4 марта. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Джуниор дос Сантос покинул организацию. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

По информации источника, UFC также покинул бывший претендент на титул чемпиона организации в тяжелом весе нидерландец Алистар Оверим.

Дос Сантосу 37 лет, он выступал в UFC с 2008 года. Всего на его счету 21 победа и 9 поражений в смешанных единоборствах. Бразилец стал чемпионом UFC в ноябре 2011 года, в титульном бою победив американца Кейна Веласкеса. В декабре 2012 американский боец вернул себе пояс, победив во втором поединке с дос Сантосом.

Овериму 40 лет, он дебютировал в UFC в 2011 году. 7 февраля нидерландец уступил россиянину Александру Волкову на турнире в Лас-Вегасе и был отстранен от боев на два месяца по медицинским показаниям. На счету Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.