Гол Михеева помог "Торонто" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ

Михеев забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 24 матчах. Нападающий "Торонто" Александр Барабанов не попал в заявку на игру.

"Торонто" набрал 38 очков в 24 матчах и укрепился на первом месте в таблице Северного дивизиона. "Эдмонтон" с 28 очками после 25 игр занимает третью позицию.

Следующий матч "Торонто" проведет 5 марта в гостях против "Ванкувера". "Эдмонтон" 7 марта примет "Калгари".