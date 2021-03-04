Гол Михеева помог "Торонто" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 4 марта. "Торонто" со счетом 6:1 обыграл "Эдмонтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей голами отметились Джимми Веси (10-я, 23-я минуты), Джон Таварес (25), Илья Михеев (28), Вильям Нюландер (39), Зак Хайман (51). У проигравших отличился Райан Нюджент-Хопкинс (34).
Михеев забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 24 матчах. Нападающий "Торонто" Александр Барабанов не попал в заявку на игру.
"Торонто" набрал 38 очков в 24 матчах и укрепился на первом месте в таблице Северного дивизиона. "Эдмонтон" с 28 очками после 25 игр занимает третью позицию.
Следующий матч "Торонто" проведет 5 марта в гостях против "Ванкувера". "Эдмонтон" 7 марта примет "Калгари".