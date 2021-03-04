В "Сибири" подвели итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Причиной неудачного выступления новосибирской "Сибири" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является слабый старт команды в сезоне из-за последствий коронавируса. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

По итогам регулярного чемпионата "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

"Результат неудовлетворительный - другой оценки и быть не может, задачу мы не выполнили. 24 августа случился надлом, когда больше 20 человек слегли, и выход из этого состояния был разным, - сказал Фастовский. - Сезон был начат не в оптимальном составе - основные игроки слегли в один момент".

По словам гендиректора, у "Сибири" были все предпосылки для удачного сезона, если бы не пандемия коронавируса. "В итоге на старте сезона мы раздарили очки, а для нас принципиально важно хорошо начать. Мы не та команда, которая может выдавать по 10 побед подряд в середине и конце сезона. Начали слабо и закончили слабо", - подчеркнул Фастовский.