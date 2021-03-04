Махачев заявил, что готов в 2021 году стать чемпионом UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев готов стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2021 году. Об этом он заявил ТАСС.

Махачев проведет бой против американца Дрю Добера на турнире UFC 259, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

"У меня в жизни есть гораздо больше, чем я хотел и мечтал, - сказал Махачев. - Но не хватает пояса. В 2021 году хочу провести три боя, а организация может дать титульный бой после двух поединков, все от нее зависит".

Махачев является членом команды чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ему 29 лет, на его счету 18 побед и одно поражение.