Теннисистка Веснина поделилась впечатлениями от возвращения на корт

Веснина не выступала с 2018 года в связи с рождением ребенка. Первым турниром для нее после возвращения стали соревнования в Дохе. В паре с немкой Лаурой Зигемунд Веснина проиграла во втором круге.

ТАСС, 4 марта. Российская теннисистка Елена Веснина рада вернуться на корт и вновь почувствовать адреналин. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Спасибо, Доха. Было здорово вновь выйти на корт после 2,5-летнего перерыва, почувствовать игру, адреналин и забитые напрочь мышцы (по последнему я точно не скучала). Спасибо всем за добрые слова поддержки, которые буквально сыпались со всех концов земного шара, - написала Веснина. - Мой следующий турнир будет в Санкт-Петербурге. Надеюсь увидеть родных болельщиков и порадовать вас своей игрой".

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 21 марта.

Весниной 34 года, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции - 2013, Открытый чемпионат США - 2014, Уимблдонский турнир - 2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии - 2016), десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в женском парном разряде и трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.