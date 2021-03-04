Спарринг-партнер Стерлинга обвинил бойца Яна в неуважении

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта./ТАСС/. Спарринг-партнер американца Алджамейна Стерлинга Мераб Двалишвили обвинил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна в неуважении. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Ян выложил видео в США с бездомным, называя его именем Стерлинга. Позднее видео было удалено.

"Это неуважение, - сказал Двалишвили. - Я, конечно, понимаю, троллинг и все такое. Но подобные вещи - это уже неуважение. Люди к такому относятся без особого юмора".

Бой Ян - Стерлинг пройдет в ночь на 7 марта на турнире UFC 259.