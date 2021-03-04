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Футбол во Франции

Ковач: Головину не стоит унывать, несмотря на невзрачную игру в матче со "Страсбуром"

"Монако" уступил в матче 28-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1
Главный тренер "Монако" Нико Ковач EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Главный тренер "Монако" Нико Ковач
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 4 марта. Главный тренер "Монако" Нико Ковач прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче 28-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (0:1). Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Головин вышел в стартовом составе, но был заменен на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.

"Головин и Фолланд сыграли невзрачно? Таков закон спорта, не думаю, что у них были проблемы с физикой, - сказал Ковач. - Просто бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом. Я пытался проводить замены, чтобы поменять ход встречи. В итоге мы использовали все пять, но это не привело к изменению результата. Я сказал футболистам, что не стоит унывать".

После 28 туров "Монако" с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В текущем сезоне 24-летний Головин провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть передач.

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