РУСАДА в феврале не выявило ни одного нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выявило ни одного случая нарушений антидопинговых правил в феврале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В феврале не было выявлено возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала представитель пресс-службы. В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил.

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.