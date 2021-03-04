Более 700 допинг-проб было взято у спортсменов сотрудниками РУСАДА в феврале

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в феврале взяли у спортсменов 705 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В феврале 2021 года было собрано 705 проб", - сказал представитель пресс-службы. В первый месяц года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб.

За 2020 год было отобрано 8 294 пробы, из которых 650 - в декабре. 1 декабря исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил ТАСС, что за 11 предыдущих месяцев агентство отобрало 7 644 пробы и досрочно выполнило годовой план допинг-тестирования (7 500).

В 2019 году РУСАДА провело 9 743 тестирования и взяло у спортсменов 11 316 допинг-проб.