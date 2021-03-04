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Автогонки

Гоночный марафон "24 часа Ле-Мана" перенесли на август

Гонка, которая изначально должна была пройти в июне, состоится 21-22 августа

ТАСС, 4 марта. Гоночный марафон "24 часа Ле-Мана" перенесен с 12-13 июня на 21-22 августа. Об этом сообщает пресс-служба гонки.

Организаторы хотят, чтобы болельщики присутствовали на трибунах, поэтому был принято решение перенести гонку.

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"Решение было трудным, но правильным, было бы немыслимо провести без зрителей "24 часа Ле-Мана" второй год подряд, - сказал организатор марафона Пьер Фийон. - Поэтому мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло, и даем участникам четкое представление о сезоне. Мы прилагаем все усилия, чтобы мероприятие прошло безопасно, соблюдая все необходимые меры предосторожности для здоровья. Гонка этого года обещает стать еще одним триллером, поскольку дебютирует новый класс - гиперкары".

"24 часа Ле-Мана" является одной из самых культовых и популярных гонок в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

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