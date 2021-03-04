Вяльбе: серебро чемпионата мира придаст российским лыжницам уверенности перед Олимпиадой

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Завоеванное на чемпионате мира в германском Оберстдорфе серебро в эстафете 4х5 км поможет российским лыжницам поверить в то, что они будут способны обыграть норвежек на предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение журналистам после гонки высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. До третьего этапа россиянки лидировали вместе с норвежской командой, однако лучшая лыжница мира Тереза Йохауг сумела убежать от Сориной, создав солидный отрыв перед заключительным этапом.

"Надо быть объективными, она лидер в этой программе, особенно коньковым стилем. Норвежки расставили лыжниц по этапам идеально, и мы точно так же, у нас тоже все было идеально, исходя из того, чем мы обладаем", - сказала Вяльбе.

"Девчонки - героини, особенно Таня и Наташа, которые после травм восстанавливались через боль и слезы, они заслуженно завоевали медаль. Не будем сравнивать ее с золотой, думаю, что это придаст им уверенности, в следующем году у нас Олимпиада, и они сейчас понимают, что можно биться", - добавила она.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля.