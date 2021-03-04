Влашич стал третьим по стоимости футболистом не из пятерки ведущих европейских лиг

ТАСС, 4 марта. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич замкнул тройку самых дорогих футболистов, которые играют в чемпионатах не из пятерки ведущих в Европе (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция), по версии портала Transfermarkt.

23-летний Влашич стал единственным представителем чемпионата России в десятке рейтинга. Его стоимость оценивается в €30 млн.

Самым дорогим футболистом в этом списке стал полузащитник нидерландского "Аякса" Давид Нерес (€36 млн), на втором месте расположился его одноклубник вратарь Андре Онана (€36 млн).

Также в рейтинг были включены два игрока петербургского "Зенита": 14-е место занял полузащитник Малком (€24 млн), нападающий Сердар Азмун (€23 млн) стал 15-м.

ЦСКА арендовал Влашича у английского "Эвертона" в 2018 году, через год игрок был выкуплен за €15,7 млн (по данным портала Transfermarkt). В данный момент портал оценивает стоимость 23-летнего хорвата в €30 млн, нынешний контракт Влашича с армейским клубом действует до июля 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.