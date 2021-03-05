"Каролина" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Андрей Свечников забил восьмой гол в сезоне

ТАСС, 5 марта. "Каролина" со счетом 5:2 обыграла "Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В составе "Каролины" заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (12-я минута), Мартин Нечас (39), Джордан Стаал (41), Йеспер Фаст (43), Нино Нидеррайтер (55). У "Детройта" отличился Филип Задина (11, 28).
Андрей Свечников забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ и отдал голевой пас, всего на счету россиянина 19 очков (8 голов + 11 передач) в 23 матчах. Его старший брат Евгений, выступающий за "Детройт", отметился голевой передачей и набрал четвертое очко (2+2) в четырех играх. Нападающий гостей Владислав Наместников также отдал результативный пас, набрав восьмое очко (4+4) в 24 встречах.
"Каролина" одержала четвертую победу подряд, набрала 33 очка за 23 матча и вышла на промежуточное первое место в таблице Центрального дивизиона. "Детройт" занимает последнюю, восьмую позицию, набрав 17 очков в 26 играх.
Следующий матч "Каролина" проведет 8 марта дома против "Флориды". "Детройт" 10 марта примет "Тампу".