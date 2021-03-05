"Каролина" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Андрей Свечников забил восьмой гол в сезоне

Андрей Свечников забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ и отдал голевой пас, всего на счету россиянина 19 очков (8 голов + 11 передач) в 23 матчах. Его старший брат Евгений, выступающий за "Детройт", отметился голевой передачей и набрал четвертое очко (2+2) в четырех играх. Нападающий гостей Владислав Наместников также отдал результативный пас, набрав восьмое очко (4+4) в 24 встречах.